Naintré Site gallo-romain de Vieux Poitiers Naintré, Vienne Balade découverte avec exposition Site gallo-romain de Vieux Poitiers Naintré Catégories d’évènement: Naintré

Vienne

Balade découverte avec exposition Site gallo-romain de Vieux Poitiers, 19 septembre 2021, Naintré. Balade découverte avec exposition

Site gallo-romain de Vieux Poitiers, le dimanche 19 septembre à 14:00 Adulte : 3 €, gratuit – 12 ans.

Balade découverte dans le théâtre antique du 1er siècle et présentation de l’histoire de toutes les fouilles depuis 58 ans. Site gallo-romain de Vieux Poitiers 86530 Naintré Naintré les berthons Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Naintré, Vienne Autres Lieu Site gallo-romain de Vieux Poitiers Adresse 86530 Naintré Ville Naintré lieuville Site gallo-romain de Vieux Poitiers Naintré