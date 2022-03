Balade découverte autour du fleurissement du bourg de Nanclars Place de l’Église Nanclars Catégories d’évènement: Charente

Balade découverte autour du fleurissement du bourg de Nanclars

Place de l'Église, le samedi 4 juin à 14:30

Le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement de la Charente) organise une balade – exposition “jardiner la rue” dans le village de Nanclars. La balade commencera dans les rues fleuries du village et se terminera avec la présentation de l’exposition “jardiner la rue”. Les habitants du village ont depuis plusieurs années participé à la végétalisation des rues qui contribue à l’embellissement du village. Lors de cette balade vous découvrirez l’église Saint-Michel (des XIe et XIIe siècles, )classée au titre des Monuments historiques, une maison “à balet” (petite maison rurale à étage avec un escalier extérieur), deux lavoirs, et la rue des colporteurs offrant un beau point de vue sur l’église et le village.

RDV place de l’Église; Inscription fortement conseillée

2022-06-04T14:30:00 2022-06-04T16:00:00

