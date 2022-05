Balade découverte au bord de la Leyre : les chauves-souris

2022-08-26 – 2022-08-26 EUR Venez découvrir les chauves-souris en compagnie d'un animateur nature du Parc naturel régional des Landes de Gascogne ! Elles vivent à proximité de nous mais nous les connaissons si peu ! Cette soirée vous permettra de mieux les connaître, de les écouter et même de les observer. (en partenariat avec le Conseil Départemental de la Gironde) JM Pigeard dernière mise à jour : 2022-03-07 par

