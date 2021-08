Morcenx Office de Tourisme du Pays Morcenais Landes, MORCENX Balade découverte à VTT / VTC, « Lagunes et Libellules » Office de Tourisme du Pays Morcenais Morcenx Catégories d’évènement: Landes

MORCENX

Office de Tourisme du Pays Morcenais, le samedi 18 septembre à 09:30

### Découvertes de ces plans d’eau d’âge glacière. Partons pour un voyage dans le temps. Participez avec un garde nature à la découverte de la biodiversité existante (pêche à épuisette, jeux…)

Gratuit. Places limitées. Vélos non fournis, prévoir de l’eau. Accessible dès 10 ans. Boucle de 15 km. Départ Office de Tourisme.

Office de Tourisme du Pays Morcenais 4, Place Jean Moulin 40110 Morcenx-la-Nouvelle Morcenx Landes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T12:00:00

