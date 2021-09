Bressols Mairie de Bressols Bressols, Tarn-et-Garonne Balade découverte à vélo Mairie de Bressols Bressols Catégories d’évènement: Bressols

Tarn-et-Garonne

Balade découverte à vélo Mairie de Bressols, 19 septembre 2021, Bressols. Balade découverte à vélo

Mairie de Bressols, le dimanche 19 septembre à 09:00

La ville de Bressols inaugure la première balade dédiée à la découverte du patrimoine locale. Virginie Fraile, conseillère municipale déléguée au patrimoine, vous propose cette année la première balade en vélo (avec une partie à pied en centre-ville) pour vous faire découvrir l’histoire de notre commune. Le départ sera donné à 9h00, devant la mairie. Vous circulerez ensuite à travers le centre bourg, Brial et Perayrols.

Nombre de places limité : 15

Balade à pied puis à vélo à la découverte du patrimoine de Bressols.

