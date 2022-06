Balade découverte à La Roche-Chalais

2022-07-29 – 2022-07-29 EUR 2 2 Le vendredi 29 juillet, balade découverte et commentée (Halte à la Ferme du Méridien) suivie d’une dégustation de produits locaux. Tarif : 2 € (gratuit pour les –12 ans).

Sur réservation à l’ Office de Tourisme de Saint-Aulaye. +33 5 53 90 63 74 Le vendredi 29 juillet, balade découverte et commentée (Halte à la Ferme du Méridien) suivie d’une dégustation de produits locaux. Tarif : 2 € (gratuit pour les –12 ans).

