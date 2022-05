Balade découverte à bord du Beajou Clohars-Carnoët, 23 juin 2022, Clohars-Carnoët.

Balade découverte à bord du Beajou Traversée Cadou Lieu-dit Doëlan Rive Droite Clohars-Carnoët

2022-06-23 – 2022-06-23 Traversée Cadou Lieu-dit Doëlan Rive Droite

Clohars-Carnoët Finistère

Partez à la découverte des paysages côtiers de Clohars-Carnoët, entre la Laïta et Doëlan avec petit commentaire historique et embarquez sur notre catamaran pour une balade commentée d’1h30.

L’histoire de Doëlan, du Pouldu n’auront plus aucun secret pour vous.

En vous rendant dans la vision sous-marine, vous aurez la possibilité de visiter les fonds marins mais aussi, peut-être que vous aurez la chance de faire la rencontre de dauphins sauvages qui font escale dans le port de Doëlan.

Sur réservation.

contact@traversee-cadou.fr +33 6 73 42 82 03 https://www.traversee-cadou.fr/

dernière mise à jour : 2022-04-12 par