BALADE DE SAVEURS : « LA BALADE VIGNERONNE DU MAS D'ALBO » 

18 juillet 2023, Roquebrun

D14 Hameau de Ceps Roquebrun Hérault

Hérault Ambiance familiale pour notre balade au coeur du domaine en agriculture biologique.

Au programme, explication des différentes cultures, de la flore et de la faune. Point de vue sur le vignoble. Explications sur la vinification.

Dégustation des vins accompagnée de mises en bouche maison.

S’inscrire, 36 heures avant la balade Roquebrun

