2022-02-13 14:30:00

BALADE DE RAMASSAGE DES DECHETS
Saint-André-de-Sangonis
2022-02-13 14:30:00

La Sauce vous propose une balade de nettoyage des rues de St André. Venez nombreux munis de gants. Nous partirons en petits groupes pour sillonner les rues du village et faire notre part de Colibri ! Rdv au niveau de la fontaine du Griffe.

