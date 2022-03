Balade de quartier Bibliothèque Václav Havel Paris Catégories d’évènement: île de France

Balade de quartier Bibliothèque Václav Havel, 21 mai 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 21 mai 2022

Partez à la découverte du quartier la Chapelle avec des bibliothécaires passionné.es ! Viens, je t’emmène… faire la balade du quartier. Les bibliothécaires de Václav Havel, située sur la Halle Pajol dans le 18e, se promènent avec vous et vous présentent des lieux emblématiques du quartier : du lieu culturel et solidaire le Shakirail, à la place Hébert, en passant par la basilique Sainte Jeanne d’Arc, la balade est agrémentée d’anecdotes historiques et d’infos sur le devenir du quartier. Qu’est-ce qu’un puit artésien ? Que s’est-il passé sur le pont Riquet dans la nuit du 30 au 31 mars 1902 ? Comment rend-on la ville comestible ? Partez à la découverte du passé, du présent, et du futur de la Chapelle ! Gratuit, sur inscription auprès des bibliothécaires – réservations ouvertes le 21 avril. Rendez-vous devant la bibliothèque à 15h30. Bibliothèque Václav Havel 26 esplanade Nathalie Sarraute Paris 75018

12 : Marx Dormoy (Paris) (275m) : Pajol / Pajol – Riquet (Paris) (18m)

Contact : 01 40 38 65 40 bibliotheque.vaclav-havel@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeVaclavHavel https://twitter.com/BibHavel Balade;Littérature;Loisirs

2022-05-21T15:30:00+01:00_2022-05-21T17:00:00+01:00

