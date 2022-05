BALADE DE PRINTEMPS Pair-et-Grandrupt Pair-et-Grandrupt Catégories d’évènement: Pair-et-Grandrupt

Vosges

2022-05-15

07:30:00 – 2022-05-15

Pair-et-Grandrupt Vosges Pair-et-Grandrupt 3 parcours de 5,9 et 12 kilomètres.

Départs de 8 h 30 à 11 h suivant le parcours choisi.

A midi barbecue mis à disposition gratuitement pour vos grillades , tables et chapiteaux en cas de pluie. Boissons fraîches disponibles sur place. +33 6 08 21 59 09 Pair-et-Grandrupt

