Balade de printemps et jeux buissonniers Saint-Laurent Saint-Laurent Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Laurent

Balade de printemps et jeux buissonniers Saint-Laurent, 20 avril 2022, Saint-Laurent. Balade de printemps et jeux buissonniers Saint-Laurent

2022-04-20 – 2022-04-20

Le printemps nous offre de belles pousses tendres, de quoi fabriquer de jolies choses pour s'amuser en se promenant dans la nature. Animé par War Dro An Natur. À partir de 5 ans.

Saint-Laurent Côtes d'Armor