Balade de printemps à Vire. Vire Normandie, dimanche 24 mars 2024.

Balade de printemps à Vire. Vire Normandie Calvados

Dérailleurs Bocage vous propose sa première balade à vélo de l’année à

l’occasion du printemps. L’occasion de se sortir doucement de l’hiver et

de se remettre à une activité physique tout en découvrant un petit coin

de notre bocage.

Nous profiterons en effet de cette randonnée pour visiter l’arboretum de

Maisoncelles-la-Jourdan avec un membre de l’association Le Bocage

Perché.

Le départ se fera à Vire, à la porte horloge.

La sortie se veut familiale, ouverte à tous et à allure modérée.

N’hésitez pas !

Rappel: le port du casque est obligatoire pour les moins de 12 ans et

fortement conseillé pour les autres!

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 14:00:00

fin : 2024-03-24

Place du 6 Juin 1944

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie

L’événement Balade de printemps à Vire. Vire Normandie a été mis à jour le 2024-03-20 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie