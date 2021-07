Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains, Vosges BALADE DE PARTAGE DE CONNAISSANCES SUR LA BIODIVERSITÉ Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains Catégories d’évènement: Plombières-les-Bains

Vosges

BALADE DE PARTAGE DE CONNAISSANCES SUR LA BIODIVERSITÉ 2021-07-22 15:00:00 15:00:00 – 2021-07-22 Rue Grillot Les Jardins en Terrasses

Plombières-les-Bains Vosges

Plombières-les-Bains Vosges Débat mouvant avec Johnny KADDA de L’Educaterre En se baladant des espaces potagers aux espaces forestiers en passant par le sentier pieds-nus ou les ruches, vous pourrez partager vos savoirs sur les sujets qui vous intéressent. Johnny enrichira les discutions en apportant ses connaissances naturalistes et techniques. Rendez-vous au chalot. Prioritairement sur réservation. Rafraichissement à la fin de l’animation offert. 10€/personne ou 15€ avec le concert. +33 3 29 37 68 81 http://www.jardinsenterrasses.fr/ Libre de droit dernière mise à jour : 2021-06-25 par

