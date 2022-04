Balade de Pâques à vélo Caen, 18 avril 2022, Caen.

Balade de Pâques à vélo Musée d’initiation à la Nature (CPIE) Enceinte de l’hôtel de Ville (entrée par l’impasse Duc Rollon ou l’avenue Albert Sorel) Caen

2022-04-18 09:30:00 09:30:00 – 2022-04-18 11:30:00 11:30:00 Musée d’initiation à la Nature (CPIE) Enceinte de l’hôtel de Ville (entrée par l’impasse Duc Rollon ou l’avenue Albert Sorel)

Caen Calvados

Arbres de Pâques, une nouvelle façon de fêter l’arrivée du printemps !

En famille Les jours rallongent, on a changé d’heure, le printemps arrive et avec lui… Pâques, l’une des fêtes populaires les plus appréciées des petits et grands.

Pour l’occasion, venez en famille prendre un bol d’air matinal au cours d’une sortie vélo. Gourmandises chocolatées au retour du circuit !Au programmeCircuit facile dans Caenenviron 1 heuresur pistes et voies cyclables, zones partagée…à la recherche d’indices dans des parcs de la ville, des zones de nature ou espaces de détente.

L’événement est ouvert à tous : tout-petits en remorque, enfants à partir de 8 ans sous la responsabilité obligatoire d’adultes accompagnants.Infos pratiquesDéparts libres entre 9h30 et 11h30 sur circuit cartographié.Rendez-vous dans le petit jardin de l’hôtel de ville situé près du musée du CPIE (accès par la Police municipale).

+33 2 31 30 45 01

dernière mise à jour : 2022-04-12 par