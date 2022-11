Balade de Noël Saint-Saturnin Saint-Saturnin Catégories d’évènement: Cher

Saint-Saturnin

Balade de Noël Saint-Saturnin, 24 décembre 2022, Saint-Saturnin. Balade de Noël

bourg Saint-Saturnin Cher

2022-12-24 10:00:00 – 2022-12-24 Saint-Saturnin

Cher Saint-Saturnin La comité des fêtes vous invite à participer à la balade de Noël, rendez-vous à 10h. Renseignements 06.21.75.23.95 ou 06.67.69.93.70 +33 6 21 75 23 95 ©cdcbgs

Saint-Saturnin

dernière mise à jour : 2022-11-25 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Saint-Saturnin Autres Lieu Saint-Saturnin Adresse bourg Saint-Saturnin Cher Ville Saint-Saturnin lieuville Saint-Saturnin Departement Cher

Saint-Saturnin Saint-Saturnin Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-saturnin/

Balade de Noël Saint-Saturnin 2022-12-24 was last modified: by Balade de Noël Saint-Saturnin Saint-Saturnin 24 décembre 2022 bourg Saint-Saturnin Cher cher Saint-Saturnin

Saint-Saturnin Cher