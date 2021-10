Balade de Noël en famille Salle des fêtes des Prés Longs, 8 décembre 2021, Vaux-sur-Vienne.

Balade de Noël en famille

Salle des fêtes des Prés Longs, le mercredi 8 décembre à 15:00

Quoi de plus agréable que de passer un moment convivial en famille avant les fêtes de Noël! À Vaux-sur-Vienne, vous déambulez dans le bourg accompagné par la joyeuse équipe de bénévoles pour vous faire découvrir les nombreuses décorations de Noël. Puis on se retrouve après la balade autour d’une boisson chaude et de sucreries préparées par l’association dans une ambiance chaleureuse et tout en lumière.

Gratuit, Prévoir chaussures de randonnée et eau

Vaux-sur-Vienne vous propose une balade accompagnée (environ 4km) ponctuée de nombreuses décorations de Noël et d’un village de lutins. Un goûter vous attend à la fin de la balade.

Salle des fêtes des Prés Longs Lotissement la Croix de Pierre, 86220 Vaux-sur-Vienne, Vaux-sur-Vienne Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-08T15:00:00 2021-12-08T17:00:00