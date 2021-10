Oyré Parking du Restaurant Le Local Oyré, Vienne Balade de Noël en famille Parking du Restaurant Le Local Oyré Catégories d’évènement: Oyré

Vienne

Balade de Noël en famille Parking du Restaurant Le Local, 15 décembre 2021, Oyré. Balade de Noël en famille

Parking du Restaurant Le Local, le mercredi 15 décembre à 15:00

Quoi de plus agréable que de passer un moment convivial en famille pour préparer les fêtes de Noël! À Oyré, nous vous proposons de cheminer tout autour de la commune avec un accompagnateur pour récupérer ce que la nature a de mieux à nous offrir pour en faire des décorations de Noël. Puis on se retrouve après la balade autour d’une boissson chaude et de produits locaux dans une ambiance chaleureuse et tout en lumière.

Gratuit, Prévoir chaussures de randonnée et eau

Une balade de 3 km, qui vous mènera vers les bois de Oyré, cueillir les ingrédients nécessaires à la fabrication de vos décorations de Noël Parking du Restaurant Le Local Route de Châtellerault, 86220 Oyré Oyré Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-15T15:00:00 2021-12-15T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Oyré, Vienne Autres Lieu Parking du Restaurant Le Local Adresse Route de Châtellerault, 86220 Oyré Ville Oyré lieuville Parking du Restaurant Le Local Oyré