Haut-Rhin Durlinsdorf EUR Parcours enchanté et illuminé dans les rues du village (accessible aux poussettes). Exposition de véhicules miniatures de sapeurs-pompiers. Petite restauration. Présence de la boite aux lettres du Père Noel où les enfants pourront déposer leur courrier. Balade ludique pour petits et grands à la recherche du père Noel. Réservation au 06 73 50 28 25 et acldurlinsdorf@gmail.com Durlinsdorf

