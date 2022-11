Balade de Noël à moto à Saint-Quentin Holnon Holnon Catégories d’évènement: 02760

Balade de Noël à moto à Saint-Quentin

Holnon, 10 décembre 2022

02760 Holnon Le Mot’oeur Club Saint Quentin organise une balade à motos au profit du refuge de l’espoir – SPA de Saint-Quentin/Rouvroy le samedi 10 décembre. Rendez vous à 14h au parking place de l’esplanade à Holnon pour la balade et la remise des dons au refuge (boissons chaudes offertes sur place) Afin de faciliter la récolte des dons nécessaires à l’inscription, le Mot’oeur Club tiendra un stand chez Gamm Vert Fayet le samedi 19 novembre et au Leclerc Harly les mercredi 23 et samedi 26 novembre

Besoins du refuge : Alimentation chiens/chats, Litière, Jouets chiens/chats, Paniers, Coussins, Couvertures… motoeur.club@gmail.com Holnon

