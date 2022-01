Balade de l’hiver du quartier Wazemmes Gare Saint Sauveur Lille Catégories d’évènement: Lille

La Ville de Lille renouvelle l’opération Lille Neige du 5 Février au 6 Mars 2022 sous le thème de « La ville inclusive, en soutien aux Jeux Paralympiques d’Hiver en Chine ». Cette nouvelle édition offrira un village vacances d’hiver composé de deux patinoires, de pistes de luges, d’une tyrolienne, et de nombreuses autres activités. **Le dimanche 6 mars 2022, la mairie de quartier de Wazemmes vous propose une sortie à Lille neige !** 13h30 : Rendez-vous devant la mairie de quartier de Wazemmes 13h45 : Départ à pieds ou en métro et bus 14h00 : Arrivée sur le site de Lille Neige, gare Saint Sauveur (17 Bd Jean-Baptiste Lebas, Lille). Accueil dans le cinéma du Bistrot Saint So. 14h15 : Spectacle surprise 15h15 : Séance patinoire 16h15 : Goûter 17h00 : Activités loisirs réservées pour les enfants sur Lille Neige : Ateliers créatifs, … Loto pour les adultes exclusivement 18h15 : Départ de la gare Saint Sauveur **Inscriptions obligatoire au 03.20.12.84.60 ou à** [**[wazemmes@mairie-lille.fr](mailto:wazemmes@mairie-lille.fr)**](mailto:wazemmes@mairie-lille.fr)

