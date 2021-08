Lille Mairie de quartier des Bois-Blancs Lille, Nord Balade de l’été Mairie de quartier des Bois-Blancs Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Balade de l’été Mairie de quartier des Bois-Blancs, 6 août 2021, Lille. Balade de l’été

Mairie de quartier des Bois-Blancs, le vendredi 6 août à 09:00

**Journée à la plage de Calais** **Vendredi 6 août** 9h : accueil et petit déjeuner à la Mairie de quartier des Bois-Blancs 09h30 : départ pour la plage de Calais 11h00 : arrivée à la plage de Calais pour une journée libre 16h30 : départ de Calais Retour à la Mairie de quartier des Bois-Blancs vers 18h00 Prévoyez un pique-nique, nécessaire de plage (casquette, crème solaire…). **Passe sanitaire obligatoire dès 18 ans** 2€, gratuit pour les – 6 ans Inscription auprès de la régie de la Mairie de quartier des Bois-Blancs du lundi au vendredi 9h-12h30

2€, gratuit pour les – 6 ans. PASSE SANITAIRE OBLIGATOIRE

Journée à la plage de Calais Mairie de quartier des Bois-Blancs 291 rue du Pont à Fourchon Lille Bois-Blancs Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-06T09:00:00 2021-08-06T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Mairie de quartier des Bois-Blancs Adresse 291 rue du Pont à Fourchon Ville Lille lieuville Mairie de quartier des Bois-Blancs Lille