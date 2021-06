Lille mairie de Quartier de Wazemmes Lille, Nord Balade de l’été de Wazemmes / Sortie au Val Joly mairie de Quartier de Wazemmes Lille Catégories d’évènement: Lille

mairie de Quartier de Wazemmes, le vendredi 20 août à 08:00

Dans le cadre des balades de l’été la mairie de quartier de Wazemmes vous propose une journée à la station du ValJoly, sur les berges du plus grand lac de la région Nord-Pas-de-Calais. Au programme: pédalo, centre aquatique et mini golf. Renseignements et inscriptions en mairie de quartier.

