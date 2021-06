Balade de l’été 2021 Bray-Dunes Malo-les-Bains Citadelle de Lille, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Lille.

du lundi 12 juillet au jeudi 26 août à Bray-Dunes Malo-les-Bains Citadelle de Lille

Lundi 12 juillet et jeudi 26 août 2021 : journées loisirs à la Citadelle de Lille, accrobranche (taille minimum 1m20) et Rallye Nature. Balade à la mer : Bray-Dunes mercredi 21 Juillet 2021 et Malo les Bains mercredi 18 Août 2021 Ces sorties sont réservées aux habitants de Lille-Sud. Les inscriptions se feront à la régie de la mairie de quartier, à partir du 14 juin pour les sorties de juillet et du 12 juillet pour les sorties d’août. Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Places limitées. Une seule balade possible par famille, 2€ par personne (gratuit pour les enfants de moins de 6 ans).

2€ par personne, sur inscription (gratuit pour les moins de 6 ans).

Escapade à la mer, rallye Nature et accrobranche pour petits et grands.

