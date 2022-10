Balade de l’espoir Martizay Martizay Catégories d’évènement: Indre

Balade de l’espoir Martizay, 29 octobre 2022, Martizay. Balade de l’espoir

6 Place du Champ de foire Martizay Indre

2022-10-29 14:00:00 – 2022-10-29 Martizay

Indre Martizay 4 EUR 4 5 Parcours de 7 et 10-12 km. Bénéfices au profit du Téléthon. Randonnée pédestre organisée par le Téléthon de Martizay. +33 6 59 39 70 05 Martizay

