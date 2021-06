Montaner Chateau de Montaner Montaner, Pyrénées-Atlantiques Balade de l’émerveillement Chateau de Montaner Montaner Catégories d’évènement: Montaner

le mercredi 4 août à 11:00

Avec ses Balades de l’Émerveillement®, Manon vous invite à poser vos neurones et à ôter vos casquettes pour découvrir l’environnement du château autrement, les oreilles grandes ouvertes et le nez au vent.

Tous publics – Gratuit – Places limitées.

Le château de Montaner, dans son écrin de verdure, offre un terrain d’expériences idéal pour découvrir la nature et les espèces environnantes. Chateau de Montaner chateau de montaner, 64 460 montaner Montaner Pyrénées-Atlantiques

2021-08-04T11:00:00 2021-08-04T13:00:00

