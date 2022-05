Balade de l’apothicaire Ville de Néris-les-Bains Néris-les-Bains Catégories d’évènement: Allier

Ville de Néris-les-Bains, le samedi 4 juin à 10:00 Sur inscription obligatoire à l’Office de Tourisme, limité à 20 personnes.

Départ aire de jeux du Lac du Cournauron. Balade animée par Denis Aufèvre, pharmacien, à la découverte des plantes médicinales. Thème : “Les milieux humides”. Ville de Néris-les-Bains Boulevard des Arènes, 03310 Néris-les-Bains, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Néris-les-Bains Allier

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:00:00

