Balade de lamas contée Maxent, 5 août 2021, Maxent.

Balade de lamas contée 2021-08-05 – 2021-08-05

Maxent Ille-et-Vilaine Maxent

Promener son chien, c’est tellement pré-covid !

Depuis Maxent, à 20 minutes de Paimpont et 10 minutes de Plélan le Grand, venez découvrir notre ferme : poules, poussins, poney ainsi que nos lamas ! Ces animaux désignés comme les “petits camélidés” en comparaison avec leurs cousins chameaux et dromadaires ont eu, à travers l’histoire de multiples usages. Chez nous, ils viennent en complément des chevaux entretenir le terrain du fait de leur appétit pour les ronces et broussailles.

Intelligents, expressifs, curieux, venez découvrir leur origine, leur mode de vie, leurs habitudes et leur caractère à l’occasion d’une balade en forêt. Quelques pauses, chemin faisant, donneront l’occasion de partager des histoires d’ici ou d’ailleurs proposées par Laurent et les contes errants de la Lumière.

Réservation par mail ou téléphone. Règlement sur place en chèque ou espèces.

Le terrain n’est pas adapté aux poussettes. Prévoir porte bébé pour les plus jeunes. Chiens non-acceptés.

Annulation en cas d’intempérie ou en-deça de 6 adultes.

contact@pagaleem.fr +33 7 83 67 63 68 https://www.pagaleem.fr/

