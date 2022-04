Balade de LA HIRE, le valet de coeur Préchacq-les-Bains, 9 novembre 2022, Préchacq-les-Bains.

Balade de LA HIRE, le valet de coeur Préchacq-les-Bains

2022-11-09 14:30:00 – 2022-11-09 17:00:00

Préchacq-les-Bains Landes Préchacq-les-Bains

Jean-Pierre vous guidera dans une promenade d’environ 4 kilomètres et vous comptera la vie du héros local, compagnon d’armes de Jeanne d’Arc et valet de cœur de nos jeux de cartes « Lahire ». En effet, ce héros est né dans un château aujourd’hui disparu à Préchacq-les-Bains.

A l’issue, vous reviendrez dans le foyer rural où vous pourrez contempler une exposition sur Lahire en partagent le verre de l’amitié et un morceau de gâteau basque offert par la municipalité.

+33 5 58 98 58 50

Préchacq-les-Bains

