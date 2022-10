BALADE DE LA FROUSSE

2022-10-22 17:00:00 – 2022-10-22 18:00:00 0 EUR Une balade rythmée de plusieurs histoires « spéciales frousse » narrées par des conteurs, qui permettra de profiter de l’ambiance automnale des alentours du Manoir, tout en frissonnant de peur et de plaisir ! Une occasion à ne pas rater pour (re)découvrir le village d’Asnières-sur-Vègre sous un angle plus mystérieux ! Et surtout, un moment convivial à partager en famille.

Tout public, cette balade est accessible et adaptée aux enfants courageux (à partir de 6 ans) Le Manoir de la Cour vous propose de partir en balade pour bien débuter cette semaine de la Frousse ! dernière mise à jour : 2022-10-02 par

