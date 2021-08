Le Châtelet Le Châtelet Cher, Le Châtelet Balade de la flore et de la faune du bocage Le Châtelet Le Châtelet Catégories d’évènement: Cher

Le Châtelet

Balade de la flore et de la faune du bocage Le Châtelet, 25 septembre 2021, Le Châtelet. Balade de la flore et de la faune du bocage 2021-09-25 – 2021-09-25

Balade découverte de la flore et de la faune du bocage Charlotte Picard, chargée de missions biodiversité à Nature 18, fera découvrir, au cours d'une balade de deux heures, les écosystèmes du bocage. Elle donnera des pistes pour leur préservation.

Détails Catégories d’évènement: Cher, Le Châtelet Autres Lieu Le Châtelet Adresse Ville Le Châtelet lieuville 46.62226#2.26517