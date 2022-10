Balade de la châtaigne Montrol-Sénard Montrol-Sénard Montrol-SénardMontrol-Sénard Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Montrol-Sénard Montrol-Sénard

Balade de la châtaigne Montrol-Sénard Montrol-Sénard, 23 octobre 2022, Montrol-SénardMontrol-Sénard. Balade de la châtaigne

Montrol-Sénard Haute-Vienne OT du Haut Limousin Montrol-Sénard

2022-10-23 10:00:00 10:00:00 – 2022-10-23 Montrol-Sénard

Haute-Vienne Montrol-Sénard Haute-Vienne Le Bourg Salle polyvalente Montrol-Sénard Balade pédestre de 8km environ dans les chemins de Montrol-Sénard suivie d’un apéritif offert composé d’un kir limousin et de châtaignes blanchies et d’un repas pot au feu sur réservation. RDV à 10h à la salle polyvalente. Participation de 4€ pour la balade. Repas sur réservation jusqu’au 17 octobre, au prix de 16€/personne et 10€ jusqu’à 10 ans. Attention place limitées. Renseignement et réservation à Association Touristique de Montrol-Sénard : 06 23 97 91 41. +33 6 23 97 91 41 Montrol-Sénard Montrol-Sénard

dernière mise à jour : 2022-10-11 par OT du Haut Limousin

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Montrol-Sénard Montrol-Sénard Autres Lieu Montrol-Sénard Montrol-Sénard Adresse Montrol-Sénard Haute-Vienne OT du Haut Limousin Ville Montrol-SénardMontrol-Sénard lieuville Montrol-Sénard Montrol-Sénard Departement Haute-Vienne

Balade de la châtaigne Montrol-Sénard Montrol-Sénard 2022-10-23 was last modified: by Balade de la châtaigne Montrol-Sénard Montrol-Sénard Montrol-Sénard Montrol-Sénard 23 octobre 2022 Haute-Vienne Montrol-Sénard Montrol-Sénard Haute-Vienne OT du Haut Limousin

Montrol-SénardMontrol-Sénard Haute-Vienne