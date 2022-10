BALADE DE LA CAZOULINE Cazouls-lès-Béziers Cazouls-lès-Béziers Catégories d’évènement: Cazouls-lès-Béziers

Hrault Cazouls-lès-Béziers Venez décourvrir notre randonnée pédestre, commentée par Serge, professionnel et passionné de la vigne, le samedi 15 octobre.

Il vous révélera tout son savoir sur le vignoble mais surtout toutes ses anecdotes glanées au cours sa carrière.

Cette balade se déroule sur un circuit de 8.5 km, facile d’accès (se munir de chaussures confortables) avec un jeu de piste pour les plus jeunes.

