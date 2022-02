Balade de jardins en jardins à Croix Parc Mallet-Stevens Croix Catégories d’évènement: Croix

Nord

Balade de jardins en jardins à Croix Parc Mallet-Stevens, 23 avril 2022, Croix. Balade de jardins en jardins à Croix

du samedi 23 avril au dimanche 23 octobre à Parc Mallet-Stevens

Au départ du Parc Mallet Stevens, votre guide-conférencier vous mène de belles demeures en jardins enchanteurs, levant le voile sur quelques secrets d’histoire. Ce parcours bucolique fera de vous un ambassadeur du patrimoine croisien, à protéger et faire connaître ! La visite se termine au kiosque de la Mairie.

10€ / 7,5€ / gratuit

Balade de jardins en jardins à Croix Parc Mallet-Stevens 14 Avenue Winston Churchill, 59170 Croix Croix Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T09:30:00 2022-04-23T12:00:00;2022-05-15T09:30:00 2022-05-15T12:00:00;2022-06-05T09:30:00 2022-06-05T12:00:00;2022-09-04T09:30:00 2022-09-04T12:00:00;2022-10-23T09:30:00 2022-10-23T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Croix, Nord Autres Lieu Parc Mallet-Stevens Adresse 14 Avenue Winston Churchill, 59170 Croix Ville Croix lieuville Parc Mallet-Stevens Croix Departement Nord

Parc Mallet-Stevens Croix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/croix/

Balade de jardins en jardins à Croix Parc Mallet-Stevens 2022-04-23 was last modified: by Balade de jardins en jardins à Croix Parc Mallet-Stevens Parc Mallet-Stevens 23 avril 2022 croix Parc Mallet Stevens Croix

Croix Nord