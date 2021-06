Fontaine-Henry Fontaine-Henry 14610, Fontaine-Henry Balade de Fontaine-Henry-Thaon: des carrières de pierre aux monuments. Fontaine-Henry Fontaine-Henry Catégories d’évènement: 14610

Fontaine-Henry

Balade de Fontaine-Henry-Thaon: des carrières de pierre aux monuments. Fontaine-Henry, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Fontaine-Henry. Balade de Fontaine-Henry-Thaon: des carrières de pierre aux monuments. 2021-07-03 09:00:00 09:00:00 – 2021-07-03 12:00:00 12:00:00

Fontaine-Henry Calvados Fontaine-Henry Par Corine, guide-conférencière, maîtrisienne en Histoire de l’Art: suivez votre guide, en costume d’époque .

Elle vous entrainera le long de la rivière Le Douet, à la découverte des carrières jusqu’à la romantique église de Thaon. Elle vous racontera la destinée de la belle pierre de notre région. La balade boucle pour finir devant le château de Fontaine-Henry. ( 8 km). Visite offerte par la communauté de Commune Seulles Terre et Mer.

RDV 15 min avant le départ – Chaussures de marche fortement conseillées.

Sur réservation Par Corine, guide-conférencière, maîtrisienne en Histoire de l’Art: suivez votre guide, en costume d’époque .

Elle vous entrainera le long de la rivière Le Douet, à la découverte des carrières jusqu’à la romantique église de Thaon. Elle vous… visitescoeurhistoire@laposte.net +33 6 64 74 26 69 https://visitesaucoeurdelhistoire.fr/ Par Corine, guide-conférencière, maîtrisienne en Histoire de l’Art: suivez votre guide, en costume d’époque .

Elle vous entrainera le long de la rivière Le Douet, à la découverte des carrières jusqu’à la romantique église de Thaon. Elle vous… Par Corine, guide-conférencière, maîtrisienne en Histoire de l’Art: suivez votre guide, en costume d’époque .

Elle vous entrainera le long de la rivière Le Douet, à la découverte des carrières jusqu’à la romantique église de Thaon. Elle vous racontera la destinée de la belle pierre de notre région. La balade boucle pour finir devant le château de Fontaine-Henry. ( 8 km). Visite offerte par la communauté de Commune Seulles Terre et Mer.

RDV 15 min avant le départ – Chaussures de marche fortement conseillées.

Sur réservation visites au coeur de l’histoire

Détails Catégories d’évènement: 14610, Fontaine-Henry Étiquettes évènement : Autres Lieu Fontaine-Henry Adresse Ville Fontaine-Henry lieuville 49.27648#-0.45496