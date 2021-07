Balade de découverte de la faune et la flore du sentier littoral du site de la pointe Saint-Mathieu Plougonvelin, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Plougonvelin.

Balade de découverte de la faune et la flore du sentier littoral du site de la pointe Saint-Mathieu 2021-07-08 – 2021-07-08

Plougonvelin Finistère

A l’occasion de la fête de la mer 2021, Pays d’Iroise Communauté vous propose une balade supplémentaire afin de découvrir la faune et la flore exceptionnelle sur le sentier littoral du site de la pointe Saint-Mathieu.

Vous aurez l’opportunité de découvrir la silène maritime ou l’armérie maritime. Cette végétation s’est adaptée aux conditions climatiques difficiles de la vie en bord de mer. Ainsi que la carotte sauvage qui tient une place importante pour la faune sauvage et la bette maritime qui se rencontre sur tout le littoral. C’est une plante halophile, qui aime le sel et en a besoin pour vivre.

Si vous êtes chanceux, vous aurez peut-être la possibilité de voir ou d’entendre les oiseaux marins comme des cormorans ou goélands, des fauvettes pitchou (petit passereau) ou même des craves à bec rouge (petit espèce de corbeau).

Cette balade découverte vous réservera bien des surprises et vous remplira de merveilleux souvenirs maritimes !

Bonne tenue : Pensez à vous équiper si le soleil n’est pas au rendez-vous : vêtements chauds et imperméables ainsi que de bonnes chaussures de marche. Si le soleil brille au firmament : pensez à la crème solaire !

Pour les familles, préférez un porte-bébé si vous venez avec des tout-petits, pas de poussettes s’il vous plait car les sentiers du littoral ne sont pas adaptés.

phare.saint-mathieu@ccpi.bzh +33 2 98 89 00 17 https://www.pays-iroise.bzh/loisirs/patrimoine/32556-saint-mathieu-plein-ouest-la-ou-tout-commence

A l’occasion de la fête de la mer 2021, Pays d’Iroise Communauté vous propose une balade supplémentaire afin de découvrir la faune et la flore exceptionnelle sur le sentier littoral du site de la pointe Saint-Mathieu.

Vous aurez l’opportunité de découvrir la silène maritime ou l’armérie maritime. Cette végétation s’est adaptée aux conditions climatiques difficiles de la vie en bord de mer. Ainsi que la carotte sauvage qui tient une place importante pour la faune sauvage et la bette maritime qui se rencontre sur tout le littoral. C’est une plante halophile, qui aime le sel et en a besoin pour vivre.

Si vous êtes chanceux, vous aurez peut-être la possibilité de voir ou d’entendre les oiseaux marins comme des cormorans ou goélands, des fauvettes pitchou (petit passereau) ou même des craves à bec rouge (petit espèce de corbeau).

Cette balade découverte vous réservera bien des surprises et vous remplira de merveilleux souvenirs maritimes !

Bonne tenue : Pensez à vous équiper si le soleil n’est pas au rendez-vous : vêtements chauds et imperméables ainsi que de bonnes chaussures de marche. Si le soleil brille au firmament : pensez à la crème solaire !

Pour les familles, préférez un porte-bébé si vous venez avec des tout-petits, pas de poussettes s’il vous plait car les sentiers du littoral ne sont pas adaptés.

dernière mise à jour : 2021-07-02 par