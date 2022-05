Balade de Colombiers – Amblie : en quête des témoignages de nos villages au XVIIIè. Colombiers-sur-Seulles Colombiers-sur-Seulles Catégories d’évènement: Calvados

Colombiers-sur-Seulles

Balade de Colombiers – Amblie : en quête des témoignages de nos villages au XVIIIè. Colombiers-sur-Seulles, 8 juillet 2020, Colombiers-sur-Seulles. Balade de Colombiers – Amblie : en quête des témoignages de nos villages au XVIIIè. terrain d’agrément D176 Colombiers-sur-Seulles

2020-07-08 15:00:00 – 2020-07-08 16:30:00 terrain d’agrément D176

Colombiers-sur-Seulles Calvados Colombiers-sur-Seulles Une balade de Colombiers-sur-Seulles à Amblie à la découverte de nos villages au XVIIIème siècle. Votre guide, en costume historique, évoquera au grès de ce circuit, coutumes, travaux, cultures, nouvelles constructions, moulins, châteaux : un siècle foisonnant ! La balade boucle pour finir à Colombiers. (9 km).

RDV 15 min avant le départ – Organisée par “Visites au Cœur de l’Histoire” avec Corine Vervaeke, guide conférencière.

Chaussures de marche fortement conseillées.

Sur réservation. Une balade de Colombiers-sur-Seulles à Amblie à la découverte de nos villages au XVIIIème siècle. Votre guide, en costume historique, évoquera au grès de ce circuit, coutumes, travaux, cultures, nouvelles constructions, moulins, châteaux : un siècle… visite.histoire@gmail.com +33 6 64 74 26 69 http://visitesaucoeurdelhistoire.fr/ Une balade de Colombiers-sur-Seulles à Amblie à la découverte de nos villages au XVIIIème siècle. Votre guide, en costume historique, évoquera au grès de ce circuit, coutumes, travaux, cultures, nouvelles constructions, moulins, châteaux : un siècle foisonnant ! La balade boucle pour finir à Colombiers. (9 km).

RDV 15 min avant le départ – Organisée par “Visites au Cœur de l’Histoire” avec Corine Vervaeke, guide conférencière.

Chaussures de marche fortement conseillées.

Sur réservation. terrain d’agrément D176 Colombiers-sur-Seulles

dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Colombiers-sur-Seulles Autres Lieu Colombiers-sur-Seulles Adresse terrain d'agrément D176 Ville Colombiers-sur-Seulles lieuville terrain d'agrément D176 Colombiers-sur-Seulles Departement Calvados

Colombiers-sur-Seulles Colombiers-sur-Seulles Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colombiers-sur-seulles/

Balade de Colombiers – Amblie : en quête des témoignages de nos villages au XVIIIè. Colombiers-sur-Seulles 2020-07-08 was last modified: by Balade de Colombiers – Amblie : en quête des témoignages de nos villages au XVIIIè. Colombiers-sur-Seulles Colombiers-sur-Seulles 8 juillet 2020 Calvados Colombiers-sur-Seulles

Colombiers-sur-Seulles Calvados