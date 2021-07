Craon Craon Craon, Mayenne BALADE DANS LES VERGERS Craon Craon Catégories d’évènement: Craon

Mayenne

BALADE DANS LES VERGERS Craon, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Craon. BALADE DANS LES VERGERS 2021-07-22 – 2021-07-22 Le Pressoir Ferme du pressoir

Craon Mayenne Craon Cet été profitez des Balades dans les vergers pour découvrir la Ferme du Pressoir à Craon !

Au programme :

– Découverte des vergers

– Visite des caves

– Dégustation de notre production (pommeau, cidre, jus de pommes…)

Vous pourrez par la même occasion découvrir notre production de Spiruline… Tous les jeudis

du 15 juillet au 19 août à 16h

Uniquement sur inscription au 02.43.06.17.90

Gratuit Avec les Cidres de Loire, cet été, venez à la rencontre de vos producteurs locaux ! +33 2 43 06 17 90 http://fermedupressoir.com/ Cet été profitez des Balades dans les vergers pour découvrir la Ferme du Pressoir à Craon !

Au programme :

– Découverte des vergers

– Visite des caves

– Dégustation de notre production (pommeau, cidre, jus de pommes…)

Vous pourrez par la même occasion découvrir notre production de Spiruline… Tous les jeudis

du 15 juillet au 19 août à 16h

Uniquement sur inscription au 02.43.06.17.90

Gratuit dernière mise à jour : 2021-07-15 par

Détails Catégories d’évènement: Craon, Mayenne Étiquettes évènement : Autres Lieu Craon Adresse Le Pressoir Ferme du pressoir Ville Craon lieuville 47.84637#-0.93754