Bourges 18000 Stand de présentation de l’association. Sirop Monin à disposition et goodies… Balade proposée par France Alzheimer. Départ entre 9h et 10h30;

2 parcours 3 à 6km francealzheimer@gmail.com +33 2 48 50 41 40 Stand de présentation de l’association. Sirop Monin à disposition et goodies… France Alzheimer

