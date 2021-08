Chaudefonds-sur-Layon Chaudefonds-sur-Layon Chaudefonds-sur-Layon, Maine-et-Loire BALADE DANS LES COTEAUX D’ARDENAY AVEC VALERIE AUBERGEON ET PATRICK BAUDOUIN Chaudefonds-sur-Layon Chaudefonds-sur-Layon Catégories d’évènement: Chaudefonds-sur-Layon

Chaudefonds-sur-Layon Maine-et-Loire Chaudefonds-sur-Layon EUR 42 Vous serez accueillis à 08h30 au domaine Patrick Baudouin par Patrick lui-même, Valérie et Liliane.

De 8h45 à 11h45, vous partirez pour une randonnée de 6 kms dans les coteaux ponctuée d’histoires du chenin, du Layon, des vins du Domaine.

De retour à la cave, de 11h45 à 13h30, dégustez une sélection de vins du Domaine : Anjou rouge, Anjou blanc sec, coteaux du layon, quarts de chaume suivi d’un casse-croûte angevin autour de produits bio et locaux. Balade confirmée à partir de personnes minimum. Le prix par personne comprend :

La participation à la randonnée commentée (difficulté moyenne – se munir de chaussures de marche)

La découverte-dégustation d’une sélection de vins du Domaine

Le casse-croûte angevin

Merci de signaler lors de votre réservation toute allergie ou intolérance alimentaire. Nous ferons au mieux pour vous proposer des produits compatibles. Le prix par personne ne comprend pas :

