Parking de la forêt de Breuil, chemin du Mesnil, le samedi 17 juillet à 12:30

Partez à la découverte de ce site exceptionnel sur des sentiers aménagés de chênes, de hêtres et de Rhododendrons. Nous apprendrons à reconnaître les traces et indices des animaux qui s’y cachent. (2km/1h30) – Niveau 1

Gratuit

2021-07-17T12:30:00 2021-07-17T14:00:00

