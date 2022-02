Balade dans les bois Équemauville Équemauville Catégories d’évènement: Calvados

Équemauville

Balade dans les bois Équemauville, 29 octobre 2022, Équemauville.

2022-10-29 14:00:00 – 2022-10-29 15:30:00

Équemauville Calvados Équemauville Partez à la découverte de ce site exceptionnel peuplé de chênes, de hêtres et de Rhododendrons. Nous apprendrons à reconnaître les traces et indices des animaux qui s’y cachent. Réservation obligatoire

