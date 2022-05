Balade dans les Barthes et atelier cuisine nomade

2022-10-29 09:30:00 – 2022-10-29 EUR 45 La cuisine nomade, partout et pour tous. Je vous apprends à repérer et cueillir les plantes sauvages comestibles. Bien des plantes peuvent être utilisées pour faire de la cuisine sauvage, et permettent d’agrémenter agréablement des plats du quotidien de saveurs nouvelles. Je vous emmène dans les Barthes de l’Adour où nous ferons une cueillette de plantes sauvages tout en découvrant leur vertus. Ensuite, nous relèverons nos manches pour un atelier cuisine en pleine nature. Enfin, nous nous régalerons des mets que nous avons préparé.

Réservation obligatoire au 06 50 08 63 97. Tarif : 45€. Tarif famille nous consulter. Prévoir 2L d'eau, un couteau ou ciseau, une paire de gants, et un sac de toile.

