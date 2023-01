Balade dans le village d’Athis-de-l’Orne avec un Greeter Athis-Val de Rouvre Athis-Val de Rouvre Catégories d’Évènement: Athis-Val de Rouvre

Orne

Balade dans le village d’Athis-de-l’Orne avec un Greeter Athis-Val de Rouvre, 16 avril 2023, Athis-Val de Rouvre . Balade dans le village d’Athis-de-l’Orne avec un Greeter 16, rue Guy Velay ATHIS-DE-L’ORNE RDV sur le parking devant la galerie d’art « L’esTRAde » Athis-Val de Rouvre Orne ATHIS-DE-L’ORNE 16, rue Guy Velay

2023-04-16 – 2023-04-16

ATHIS-DE-L’ORNE 16, rue Guy Velay

Athis-Val de Rouvre

Orne Déambulation dans le village d’Athis-de-l’Orne avec Nicole Chevalier, Greeter, pour découvrir son patrimoine historique et culturel (le bois « Velay », le temple protestant, l’étang de la « Queue d’Aronde », l’église Saint-Vigor inscrite au patrimoine des monuments historiques , la place Saint-Vigor et ses commerces,…)

Sur inscription (limité à 6 personnes)

Durée : 1h30 – 2h Déambulation dans le village d’Athis-de-l’Orne avec Nicole Chevalier, Greeter, pour découvrir son patrimoine historique et culturel (le bois « Velay », le temple protestant, l’étang de la « Queue d’Aronde », l’église Saint-Vigor inscrite au patrimoine des monuments historiques , la place Saint-Vigor et ses commerces,…)

Sur inscription (limité à 6 personnes)

Durée : 1h30 – 2h ATHIS-DE-L’ORNE 16, rue Guy Velay Athis-Val de Rouvre

dernière mise à jour : 2023-01-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Athis-Val de Rouvre, Orne Autres Lieu Athis-Val de Rouvre RDV sur le parking devant la galerie d'art "L'esTRAde" Adresse Athis-Val de Rouvre Orne ATHIS-DE-L'ORNE 16, rue Guy Velay Ville Athis-Val de Rouvre lieuville ATHIS-DE-L'ORNE 16, rue Guy Velay Athis-Val de Rouvre Departement Orne

Athis-Val de Rouvre RDV sur le parking devant la galerie d'art "L'esTRAde" Athis-Val de Rouvre Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/athis-val-de-rouvre/

Balade dans le village d’Athis-de-l’Orne avec un Greeter Athis-Val de Rouvre 2023-04-16 was last modified: by Balade dans le village d’Athis-de-l’Orne avec un Greeter Athis-Val de Rouvre Athis-Val de Rouvre RDV sur le parking devant la galerie d'art "L'esTRAde" 16 avril 2023 16 Athis-Val-de-Rouvre Orne rue Guy Velay ATHIS-DE-L'ORNE RDV sur le parking devant la galerie d'art "L'esTRAde" Athis-Val de Rouvre Orne

Athis-Val de Rouvre Orne