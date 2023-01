Balade dans le Plan de La Garde avec Vincent Blondel La Garde La Garde La Garde Catégories d’Évènement: La Garde

Balade dans le Plan de La Garde avec Vincent Blondel Chemin de La Bouilla Espace Nature Départemental du Plan La Garde Var

2023-02-25 09:30:00 – 2023-02-25 12:00:00

Espace Nature Départemental du Plan Chemin de La Bouilla

La Garde

Var La Garde EUR Partez à la découverte de l’Espace Nature du Plan de La Garde avec Vincent Blondel, guide naturaliste. Il vous emmène à travers les zones humides à la rencontre d’une faune & flores exceptionnelles. reservation@hyeres-tourisme.com +33 4 94 01 84 50 https://www.hyeres-tourisme.com/visite-plan-garde-vincent-blondel/ Espace Nature Départemental du Plan Chemin de La Bouilla La Garde

Catégories d'Évènement: La Garde, Var
Lieu La Garde
Adresse Espace Nature Départemental du Plan Chemin de La Bouilla
Ville La Garde

