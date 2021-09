Vendémian Vendémian Hérault, Vendémian BALADE – DANS LE MILIEU DE VIE DES OISEAUX DU CAUSSE D’AUMELAS Vendémian Vendémian Catégories d’évènement: Hérault

Vendémian Hérault Vendémian Samedi 2 octobre 2021 de 14h à 17h – Vendémian. En balade sur les sites Natura 2000 du Causse d’Aumelas, venez découvrir les milieux naturels patrimoniaux qui accueillent des oiseaux menacés. Ce sera l’occasion d’observer quelques espèces sédentaires ou en migration à travers ces habitats naturels, dans le cadre de l’EuroBirdwatch. > Équipement à prévoir : chaussures de marche, vêtements adaptés à la météo, eau

En balade sur les sites Natura 2000 du Causse d’Aumelas, venez découvrir les milieux naturels patrimoniaux qui accueillent des oiseaux menacés. Ce sera l’occasion d’observer quelques espèces sédentaires ou en migration à travers ces habitats naturels, dans le cadre de l’EuroBirdwatch.

