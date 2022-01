Balade dans le marais de Coâa la grenouille verte – 3/10 ans Villers-sur-Mer Villers-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Villers-sur-Mer

Balade dans le marais de Coâa la grenouille verte – 3/10 ans Villers-sur-Mer, 13 avril 2022, Villers-sur-Mer. Balade dans le marais de Coâa la grenouille verte – 3/10 ans Villers-sur-Mer

2022-04-13 11:00:00 – 2022-04-13 12:30:00

Villers-sur-Mer Calvados Villers-sur-Mer Conçue pour les enfants à partir de 3 ans, cette balade dans le marais de Blonville-Villers mêle jeux et découverte de la nature : observation à la loupe de petits animaux aquatiques, observation des oiseaux aux jumelles, approche sensorielle des plantes…

Présence d’un adulte obligatoire. Conçue pour les enfants à partir de 3 ans, cette balade dans le marais de Blonville-Villers mêle jeux et découverte de la nature : observation à la loupe de petits animaux aquatiques, observation des oiseaux aux jumelles, approche sensorielle des… info@paleospace-villers.fr +33 2 31 81 77 60 http://www.paleospace-villers.fr/ Conçue pour les enfants à partir de 3 ans, cette balade dans le marais de Blonville-Villers mêle jeux et découverte de la nature : observation à la loupe de petits animaux aquatiques, observation des oiseaux aux jumelles, approche sensorielle des plantes…

Présence d’un adulte obligatoire. Villers-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-01-18 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Villers-sur-Mer Autres Lieu Villers-sur-Mer Adresse Ville Villers-sur-Mer lieuville Villers-sur-Mer