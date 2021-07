Houilles Hôtel de ville Houilles, Yvelines Balade dans la ville Hôtel de ville Houilles Catégories d’évènement: Houilles

Balade dans la ville Hôtel de ville, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Houilles. Balade dans la ville

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hôtel de ville

### Balade dans la ville **Avec Marianne Autain, Arts et histoire.** Village fortifié, Houilles se transforme avec l’arrivée du chemin de fer pour devenir la ville de banlieue à l’esprit « village » que nous connaissons aujourd’hui.

Réservation nécessaire à La Graineterie

