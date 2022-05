Balade dans la Vallée de la Masse Les Arques Les Arques Catégories d’évènement: 46250

Les Arques 46250 Découvrir quelques pages de l’histoire de cette vallée à partir des moulines à fer et de la chapelle Saint-André avec ses fresques. Limité à 25 personnes

Le lieu de rendez-vous sera indiqué lors de l’inscription.

Site ENS : Vallée de la Masse Constitué d’une mosaïque d’habitats naturels remarquables, le marais des Arques présente un intérêt écologique majeur, justifiant sa labellisation en Espace naturel sensible. Le parcours vous amènera près du marais au contact de cette végétation surprenante. L’histoire de la vallée est aussi celle des moulines, témoins d’une ancienne activité sidérurgique le long du cours d’eau. Vous découvrirez aussi l’église Saint André et ses peintures. Œuvre d’un atelier local de la fin du XVè siècle, leur découverte par le sculpteur Ossip Zakine les a sorties de l’oubli. Les Espaces naturels Sensibles (ENS) sont des réservoirs écologiques remarquables mais fragiles qui bénéficient d’un programme de gestion et de mise en valeur mené par le Département du Lot, en partenariat avec les collectivités locales et différents acteurs.

