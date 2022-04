Balade dans la forêt de Meudon école Ethel et Julius Rosenberg, 3 avril 2022, Bagneux.

Balade dans la forêt de Meudon

école Ethel et Julius Rosenberg, le dimanche 3 avril à 11:00

BALADE dans la FORÊT DE MEUDON à l’occasion de la Journée Internationale des Forêts ———————————————————————————– ### DIMANCHE 3 AVRIL 2022 à 11h _**”SORTIE NATURE” de printemps DIMANCHE 3 AVRIL 2022 à la rencontre de quelques uns des “ARBRES REMARQUABLES” de la Forêt**_ Notre association “Habiter la Porte d’en Bas, un quartier, la Ville” inscrit son initiative dans le contexte de la “Journée Internationale des Forêts”. Redécouvrir nos “forêts urbaines” par un parcours thématique dans la Forêt domaniale de Meudon – vaste territoire boisé ponctué d’étangs – pour un repérage de quelques uns des “arbres remarquables” répertoriés par le Département des Hauts de Seine – renouvelant ainsi notre regard sur l’Arbre. **LE CONTEXTE** “Suite à l’Année Internationale des Forêts en 2011, l’Organisation des Nations Unies a souhaité instaurer une journée mettant les forêts à l’honneur : le 21 mars a donc été proclamé Journée internationale des forêts. Partout dans le monde sont organisés des événements pour protéger, valoriser et célébrer les forêts”. La célébration 2022 des forêts ayant pour thématique « la sensibilisation à la multifonctionnalité des forêts » s’est traduite partout en France par une diversité d’activités informatives ou /et ludiques sur la semaine du 19 au 27 mars. Pour notre première “sortie nature” de printemps, nous nous associons à cette démarche et y apportons notre propre approche. **NOS THÉMATIQUES** Toute forêt ayant sa propre histoire, nous évoquerons celle de Meudon, forêt domaniale relativement jeune, qui se déploie sur plusieurs communes du 92 et du 78. C’est pourquoi nous l’aborderons par le prestigieux “Tapis Vert” (objet actuellement de travaux de restaurations de la “Grande Perspective” créée au XVII éme siècle) côté Clamart – mais avec l’objectif de cheminer chaque fois que possible par les chemins et sentiers au cœur du bois. La rencontre avec les étangs qui ponctuent de ce côté ci la forêt (dont l’entour est d’autant plus fréquenté qu’on peut aussi y accéder en voiture…) n’est pas le but premier de ce parcours, bien qu’il en agrémente la balade, d’autant que ces vastes espaces de lumière et d’eau opèrent un dialogue saisissant avec le massif arboré qui les encadre. Ce sera donc d’abord avec l’objectif de renouveler notre regard sur l’Arbre quand celui-ci – autrement que nos “ arbres des villes ” – naît, se développe, vieillit et accomplit son cycle tout entier dans cette relation multiple qu’il a avec l’écosystème forestier, et finalement dure sans fin, puisque même au sol, avec lui jusque dans sa lente décomposition la forêt dure et déploie ses potentialités. La littérature scientifique actuelle (mais aussi poétique voire philosophique) rend compte de multiples façons de ces nécessaires métamorphoses et de ces “solidarités” [1] Cette circulation au pas de promenade dans la forêt, au cours de laquelle chacun-e pourra partager son “regard”, obéit à un choix d’itinéraire qui doit permettre de repérer chemin faisant quelques uns des “arbres remarquables” identifiés grâce à l’open data du Département des Hauts de Seine **EN PRATIQUE** Déplacements en transports en commun. * ALLER / DÉPART : autour de 11 H (horaire à confirmer pour minimiser les temps d’attente aux arrêts de bus pour un départ collectif) • Depuis Bagneux par le BUS 162 ou 388 – même arrêt “Rosenberg” – à hauteur de l’école Ethel et Julius Rosenberg, 11 Avenue Gabriel Péri – 92220 Bagneux. • correspondance avec le Tram T6 pour arriver à la station Gorges Pompidou à Clamart ACCÈS rapide à la forêt : côté “TAPIS VERT” * RETOUR : autour de 17 H ou 18 H (possibilité de raccourcir le trajet et rejoindre les transports en commun de l’aller) Après une large boucle dans le bois privilégiant chemins ou sentiers tout en incluant plusieurs étangs (“Étang de la Garenne”, “de Trivaux”, “de Meudon” et éventuellement “de Villebon »), la sortie du bois se fera côté Clamart, Avenue Adolphe Schneider : BUS 162 – arrêt “Rue des peupliers”sans correspondance jusqu’à Bagneux, pour y retrouver l’arrêt “Rosenberg” (Possibilité d’écourter le retour par une remontée de la grande allée le long du “Tapis Vert” au niveau de l’étang de Trivaux pour reprendre le Tram T6) A noter : Les arrêts pour les lignes de bus 388 ou 162 sont ceux prévus pour un départ collectif depuis le centre de Bagneux. Toutefois, des participants peuvent à partir des indications horaires de départ rejoindre le groupe au cours du trajet aux arrêts qui leur conviennent le mieux (nous prévenir de ce choix) Consignes : • Parcours sans difficulté mais terrain souvent pentu, avec ses grandes éclaircies autour des étangs (et si humidité récente, quelques passages boueux) : bonnes chaussures de marche • votre pique nique sorti du sac + eau, … • éventuellement appareil photo ou votre smartphone pour capter peut-être quelques belles silhouettes ou surprenantes racines ou le détail des premières feuilles et floraisons en ce début de printemps… “Vos regards” pourraient être collectés pour accompagner un récit de cette balade sur notre site internet **INSCRIPTION – Information : [habiterlaportedenbas@orange.fr](mailto:habiterlaportedenbas@orange.fr) ou 06 82 41 32 42** Site : portedenbas.org

gratuit sur inscription

Proposé par l’association Habiter la porte d’en bas

école Ethel et Julius Rosenberg 11 Avenue Gabriel Péri, 92220 Bagneux Bagneux Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-03T11:00:00 2022-04-03T17:00:00